В Лондоне начались слушания по делу внука экс-президента Казахстана. Ему ищут клинику для наркозависимых

В суде в Лондоне прошли предварительные слушания по делу Айсултана Назарбаева — внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Его обвиняют в причинении вреда человеку и порче имущества. Свою вину Айсултан Назарбаев отрицает.

Во время заседания, которое прошло 4 июля, обвинитель Грегор Маккинли сообщил, что Назарбаев 3 июня устроил дебош в одном из лондонских отелей. Он выходил на балкон, грозился спрыгнуть с него и кричал, что покончит с собой. 5 июня, по словам обвинителя, произошло то же самое в одной из квартир в центре Лондона, соседи вызвали полицию, и Назарбаев напал на приехавшего правоохранителя.

Помимо этого, обвинитель сказал, что Назарбаев употреблял кокаин, и поэтому вел себя агрессивно. Адвокат признал, что у его подзащитного наркотическая зависимость и сообщил, что сейчас для него ищут подходящую клинику. Он попросил отпустить Назарбаева под залог в 90 тысяч фунтов с рядом ограничений.

При этом неназванный друг Айсултана Назарбаева, как передает Zakon.kz, утверждал, что 5 июня его знакомая девушка случайно заперла квартиру снаружи и попросила открыть ее, попав внутрь через окно. После этого соседи вызвали полицию, а дебош Назарбаев не устраивал.

Маккинли также рассказал, что британским правоохранителям поступал звонок от «представителя казахстанских властей», который, предположительно, хотел замять произошедшее. Полицейские «вступать в контакт отказались», уточнил обвинитель.

Судья Филипп Барбел на заседании заявил, что готов отпустить Назарбаева под залог при условии, что он ляжет на реабилитацию в клинику для наркозависимых.