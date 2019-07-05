В Судане военные договорились с оппозицией о создании переходного правительства

Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании до выборов нового высшего органа власти из военных и гражданских представителей, сообщают телеканалы Al Arabiya и Sky News Arabia.

В «суверенный совет» страны, который будет действовать три года, войдут по пять представителей от каждой из сторон, а одиннадцатым его участником будет гражданское лицо военного происхождения.

В его обязанности входит формирование нового правительства, а также привлечение к ответственности виновных в гибели людей на протестных акциях. В ходе переговоров в Хартуме стороны также отложили создание парламента, о котором договорились в мае.

Протесты в Судане начались в апреле, когда военные свергли президента Омара аль-Башира, управлявшего страной почти 30 лет. После этого власть в стране взял военный совет, который отменил стоявшее там с декабрьских протестов чрезвычайное положение и договорился с оппозицией о трехлетнем переходном периоде до выборов.

31 июня несколько десятков тысяч человек приняли участие в митингах оппозиции по всей стране. При их силовом разгоне погибли семь человек, а еще около двухсот получили ранения.