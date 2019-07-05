На Украине арестовали сотрудника оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу России

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника государственного оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила Генпрокуратура Украины.

Его задержали на границе 3 июля по пути в Воронеж, где он якобы собирался передать сотруднику Генштаба российских Вооруженных сил изъятые у него флешки и мобильные телефоны с «информацией военного характера».

По данным спецслужб, его завербовали во время поездки в Россию в 2014 году, чтобы использовать полученные от него данные для «подрывной деятельности» на Украине. В частности, мужчина в течение нескольких лет собирал данные о военной технике, которая поступала на ремонт на его предприятие, а также о боеготовности и укомплектованности воинских частей.

В июне СБУ также сообщала о задержании в Мариуполе офицера запаса украинских ВС по подозрению в шпионаже. Его обвиняли в том, что он отслеживал передвижения военной техники в Донецкой области и готовил убийства силовиков.