В Екатеринбурге впервые оправдали задержанного на акции в защиту сквера

Кировский районный суд Екатеринбурга прекратил административное дело Дмитрия Молодцова, задержанного на акции против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Это первое оправдательное решение за участие в майских протестах.

После задержания на мужчину составили протокол о нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), однако суд не нашел состава преступления после того, как на заседании показали видео с акции.

Молодцов проезжал мимо протестующих в такси и решил остановиться, чтобы заснять их. Когда он с включенной камерой спросил у полицейских у автозака, что происходит, его затолкали внутрь к другим задержанным, рассказала правозащитница Ольга Иванцева Интерфаксу.

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Акции против храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили в мае до приостановления строительства по инциативе президента Владимира Путина. Протесты сопровождались столкновениями участников и полицейских, а также массовыми задержаниями. На одного из участников впоследствии завели уголовное дело.