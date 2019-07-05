Прокуратура признала нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Останкинская межрайонная прокуратура Москвы признала нарушением жесткое задержание несовершеннолетнего участника июньской акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и внесла представление главе районного отдела полиции, сообщил Интерфаксу секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Речь идет о задержании 17-летнего Валерия Теневого, которого госпитализировали из отдела, после того как боец ОМОНа в автозаке силой повалил его на пол и бил по животу и челюсти. В Росгвардии членам ОНК сообщили, что уже передали материалы проверки в управление Следственного комитета по Москве.

Несогласованная акция в поддержку Голунова проходила в центре Москвы 12 июня. По данным правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо», на ней задержали более 500 человек. На данный момент около 50 из них оштрафовали за «участие в несанкционированной акции» на сумму от 10 до 150 тысяч рублей.