«Фонтанка»: погибших в Баренцевом море подводников тайно похоронят в Петербурге

Подводников, которые погибли во время катастрофы на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море, тайно похоронят в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Место, время и дату прощания с офицерами официально объявлять не будут, отмечает издание. В церемонии будут участвовать только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Руководит траурными мероприятиями замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Ему также поручили организовать работу по оказанию помощи семьям погибших подводников.

Напомним, трагедия на АС-31 произошла 1 июля, Минобороны сообщило о ней на следующий день. В результате произошедшего погибли 14 членов экипажа. Вечером 3 июля Минобороны России опубликовало их полный список. Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что основной причиной катастрофы стал пожар в аккумуляторном отсеке АС-31.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что часть информации о трагедии не будет обнародована, так как она является гостайной.