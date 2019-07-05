СМИ: «Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений партии

В «Единой России» разработали систему KPI (ключевых показателей эффективности) для региональных отделений партии. Об этом рассказали источники «Ведомостей» и РБК.

Региональные отделения «Единой России» будут оцениваться по трем показателям: текущий электоральный рейтинг в регионе, его динамика за последние три месяца и результаты партии на выборах. KPI нужны для того, чтобы «сверять часы в течение года» и для активной работы региональных отделений партии в течение всего времени, а не только перед выборами, объяснил собеседник «Ведомостей» в «Единой России».

Снижение двух из трех показателей в течение двух кварталов станет сигналом для секретарей региональных отделений «Единой России». «По худшим будут приниматься решения [кадровые]», — сообщил источник РБК в руководстве партии. Лучшие же региональные отделения планируют поощрять, в том числе финансово.

Выборный критерий будет учитываться только там, где в текущий период проводятся избирательные кампании, уточнил источник РБК. Если в регионе проходят выборы в законодательное собрание, городские думы или массовые муниципальные кампании, то удельный вес этого критерия вырастет, уточнил собеседник «Ведомостей».

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По данным ФОМ и ВЦИОМ, лучшие электоральные рейтинги у «Единой России» в Чечне (78%), Туве (62%), Ингушетии, Брянской области и Крыму (по 49%), Адыгее (45%), Липецкой и Калужской области (по 44%), Чувашии и Курганской область (по 43%). Регионы с худшим рейтингом партии источники «Ведомостей» и РБК не назвали.

Официально о введении ключевых показателей эффективности для региональных отделений «Единой России» объявят 5 июля на политической конференции партии в Москве.

В апреле президент России Владимир Путин утвердил систему KPI для губернаторов. Она состоит из 15 показателей, в числе которых уровень доверия к власти и количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе. В мае РБК рассказывал о шести показателях эффективности для внутриполитического блока администрации президента, среди них — снижение уровня протестного потенциала и обеспечение общественно-политической устойчивости.

Помимо этого, правительство разработало новую систему KPI для госкомпаний. Эта методика была введена в 2014 году, однако в 43 из почти 540 предприятий ее не внедрили.