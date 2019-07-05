Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО

Отряд из десяти кораблей российского флота начал плановые маневры в Черном море, на северо-западе которого с 1 июля проходят военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные отметили, что продолжают «контролировать деятельность кораблей НАТО». Для этого используются противолодочные и сторожевые корабли, также было организовано дежурство самолетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.

В Минобороны также рассказали, что накануне российский истребитель перехватил американский противолодочный самолет вблизи от Крыма, который после этого «сразу же изменил направление полета от государственной границы». Самолет вылетел вечером с авиабазы в Италии и провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.