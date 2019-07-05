Компания Михаила Прохорова попросила у государства 60 млрд рублей для строительства заводов в Сибири

Компания «Интергео», входящая в группу «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова, попросила у государства почти 60 млрд рублей на строительство автодорог и линий электропередач для медно-никелевого проекта в Восточной Сибири.

Как пишет «Коммерсант», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэнерго, Минпромторгу и Минфину внести предложения по поводу господдержки. В последнем ведомстве подтвердили наличие поручения премьера.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве и Кингашский ГОК в Красноярском крае. Первый будет производить медный концентрат, второй — никелево-медный. Их строительство планируется начать в 2020–2021 годах.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, Кингаш — второе месторождение в России по запасам никеля (2,4 млн тонн никеля и 1,1 млн тонн меди), а Ак-Суг входит в пятерку крупнейших по запасам меди (5,1 млн тонн меди и 121 тонна золота).

Глава совета директоров «УК "Интергео"» Александр Хлопонин отмечает, что на реализацию проекта потребуется 193,2 млрд рублей. Собеседники газеты говорят, что у проекта было много противников, и «участие государства улучшает его восприятие инвестором и населением».