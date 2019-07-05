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В Ленинградской области задержали приплывшего в Россию по Нарве француза

Общество

 

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области 2 июля задержали гражданина Франции, который пытался незаконно попасть в Россию через Эстонию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 

Француза 1997 года рождения задержали в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области. После задержания он сообщил, что переплыл реку Нарва, чтобы попасть в Россию с целью туризма. 

Против француза возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы (ст. 322 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы. 

Теги:
граница, задержание, пограничники, em
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