Путин наградил званием Героя России четырех погибших подводников. Остальных — орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников: четырем из них — Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову — присвоили звание Героя России.

Погибших похоронят в Петербурге на Серафимском кладбище рядом с экипажем подводной лодки «Курск», сообщил Интерфаксу глава петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

«Предложили Минобороны место рядом с мемориалом “Курска” на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении принято официально. Клуб участвует в координации работы», — сообщил он.

По словам Курдина, автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию памятника для захоронения подводников, чтобы оба они составили единый комплекс.

Дата похорон пока не известна. Ранее «Фонтанка» сообщала, что прощание пройдет тайно, время и дату официально объявлять не будут. В церемонии будут участвовать только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Трагедия на глубоководном аппарате АС-31 произошла 1 июля. В результате катастрофы погибли 14 членов экипажа. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что основной причиной катастрофы стал пожар в аккумуляторном отсеке АС-31.

Авария на подлодке «Курск» произошла во время учений в августе 2000 года в Баренцевом море в 137 км от Североморска. Тогда погибли 118 подводников. В отчете комиссии говорилось, что причиной трагедии стал взрыв из-за утечки компонентов топлива.