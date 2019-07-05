«Википедия» заблокировала группу учетных записей, хваливших губернаторов и критиковавших оппозицию

Русская «Википедия» заблокировала группу пользователей, которая с октября прошлого года правила статьи о главах регионов России, госпроектах и оппозиционерах. Об этом говорится на сайте интернет-энциклопедии.

В рамках стандартной «Проверки участников» один из пользователей «Википедии» вынес предложение проверить другого. Сторона защиты и другие авторы ресурса также высказались на этот счет, а потом редакторы с высоким уровнем прав вынесли вердикт.

На этот раз пользователи обнаружили, что 12 редакторов ресурса добавляли в нейтральные статьи о губернаторах и чиновниках комплементарные факты и редактировали правки друг друга, причем эти аккаунты были созданы примерно в одно время.

Инициатор проверки, создатель сервиса «Викифай» Михаил Грузнов, заподозрил, что эти авторы действовали скоординированно, а также имели общие политические взгляды.

В материалах расследования сказано, что пользователи активно правили статьи о «Медузе», «Открытой России», Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), главреде The New Times Евгении Альбац, бывшем кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине, Илье Яшине и многих других.

Например, критика Алексея Навального появилась в несвязанных с политиком статьях, например, на странице о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

В страницу о юристе ФБК Любови Соболь добавили критику расследования о связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным компаниях-поставщиках питания, а попытки других редакторов убрать подобные правки блокировались.

Проверка показала, что чаще всего в статьях об оппозиционерах были ссылки на связанные с бизнесменом издания РИА ФАН, «Экономика сегодня», Nation-news и другие.

По итогам расследования один из его фигурантов, пользователь Zergeist2, обвинил Грузнова в попытке «протолкнуть определенную политическую точку зрения», а Tonnay-Charente объяснила свою активность большим количеством свободного времени после декрета.

Грузнов предположил, что некоторые пользователи из списка создали так называемые виртуалы — контролируемые одним и тем же человеком разные аккаунты. По его словам, Пригожин — «единственный человек из не-губернаторов, о ком учетки пытались писать хорошо и убрать негатив».

Напомним, СМИ связывали с Пригожиным и его компаниями работу так называемой «фабрики троллей». По данным журналистских расследований, ее сотрудники пишут на различных интернет-страницах комментарии в защиту действующей власти и против оппозиционеров.