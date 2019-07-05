«Каждого из нас могут обвинить в чем угодно»: в «Единой России» прокомментировали расследование ФБК о вице-спикере Мосгордумы

В «Единой России» прокомментировали расследование Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального о недвижимости секретаря московского отделения «Единой России» и заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского. Об этом сообщает Znak.com.

«Каждого из нас могут обвинить в чем угодно. Например, что мы по утрам пьем кровь младенцев. Каждый раз что будем делать, рефлексировать? Когда речь идет о дискуссии между нами и оппонентами, эмоции перехлестывают. Но это дискуссия», — заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

В «Единой России» считают расследование ФБК частью «политической борьбы». Ревенко также сказал, что комиссия по этике партии проверку в отношении Метельского проводить не будет. «Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике. Сам Метельский дал ответ, что будет подавать в суд. Вмешательство партийных структур не потребовалось», — сообщил он.

Ревенко добавил, что «Навальный и его сотоварищи должны доказать все то, что они выплеснули на широкие экраны интернета».

Напомним, 1 июля ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что семье Метельского принадлежит недвижимость на 5,7 млрд рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, и несколько фирм. Сам единоросс говорил, что отношения к недвижимости не имеет и подчеркивал, что его мать, владеющая некоторыми объектами, купила их легально. На следующий день вице-спикер Мосгордумы заявил, что подаст на Навального в суд.

Метельский занимает должность депутата Мосгордумы по избирательному округу №15, куда входят Гольяново, Метрогородок и часть Северного Бутова, с 2001 года. Он собирается переизбраться в том же округе на выборах 8 сентября.