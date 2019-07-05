Пятерых сотрудников обслуживающей Шереметьево компании уволили из-за задержек багажа

Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обслуживает московский аэропорт, были уволены после проверки из-за задержек багажа, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речьи идет о начальнике службы обработки багажа, главе службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа, заместителе гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и гендиректоре общества.

На данный момент прокуратура возбудила 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По всем жалобам пассажиров проводится проверка, заверили в ведомстве.

В конце июня в аэропорту Шереметьево в очередной раз возникли сложности с обработкой багажа. Как сообщали СМИ, около девяти тысяч единиц багажа не были отправлены по назначению. Это привело к образованию очереди на регистрацию и выдачу багажа. В пресс-службе аэропорта эту информацию опровергали, заявляя, что сбой произошел из-за погодных условий.

В первый раз проблемы с багажом возникли в Шереметьево в конце мая. По словам гендиректора аэропорта Михаил Василенко, проблемы были вызваны изменением технологических процессов. По данным собеседников «Коммерсанта» и «Ведомостей», проблема заключалась в нехватке грузчиков. Как объясняли источники «Медузы», к этому привело сокращение зарплат.