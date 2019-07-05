Обвиняемые по делу «Сети» сообщили, что в СИЗО им не передают письма от родных

Обвиняемые по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщили, что не могут получать письма от друзей и родных в СИЗО, передает корреспондент «Новой».

«Все письма, которые нам присылают, цензоры передают следователю Токареву (занимался расследованием дела) и потом эти письма мы так и не получаем. Нам приходят акты, что письма уничтожены», — рассказал в Пензенском областном суде один из обвиняемых Дмитрий Пчелинцев.

Другой фигурант дела Илья Шакурский пояснил, что это уже стало обычной практикой в СИЗО. Он, в частности, периодически получает корреспонденцию, но с большим трудом. Администрация изолятора объясняет Шакурскому, что все вопросы — к «Почте России».

Остальные обвиняемые также подтвердили, что у них аналогичная проблема с получением и отправкой писем. Так Арман Сыгынбаев и Максим Иванкин пожаловались, что их письма с января никто из адресатов не получил.

В Пензенском областном суде на выездом заседании Приволжского окружного военного суда продолжается процесс по делу семерых антифашистов, обвиняемых в создании и участии в террористическом сообществе.

Шакурского и Пчелинцева подозревают в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК), остальных – в участии в этой организации (ч. 2 ст. 205.4 УК). По версии следствия, фигуранты «дела Сети» якобы готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента 2018 года и чемпионата мира по футболу. Все они отрицают предъявленные обвинения.

Фигуранты дела рассказывали, что их пытали, требуя дать признательные показания. Виктор Филинков в жалобе в ЕСПЧ утверждал, что сотрудники ФСБ избивали его с применением электрошокера, лишали пищи, питья и сна, а также оказывали психологическое давление. Сагынбаев говорил, что после задержания его «били по голове и пропускали через него электрический ток до тех пор, пока он не стал отвечать, что они [сотрудники ФСБ] хотели».

14 марта «Сеть» внесли в реестр на основании решения Московского окружного военного суда от 17 января, вступившего в силу 14 марта. В этот день суд вынес приговор Игорю Шишкину, первому фигуранту дела, признавшему вину — его осудили на 3,5 года колонии общего режима.