«Это угроза национальной безопасности»: замглавы МВД призвал не судить о методах борьбы с наркотиками по «делу Голунова»

Заместитель главы МВД Александр Горовой призвал не судить о методах борьбы с наркотиками по делу журналиста Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в сбыте запрещенных веществ, сообщает РИА Новости.

«Много и, в том числе, небеспочвенно критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам», — заявил он.

По мнению Горового, полицейские должны помнить, что наркотики — «угроза национальной безопасности, демографии, молодому поколению нашей страны».

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Журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, но спустя несколько дней уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.

Президент России Владимир Путин назвал дело против журналиста произволом, предложив создать внутри МВД структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ужесточить наказание за их подброс.