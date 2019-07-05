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Любовь Соболь сообщила о попытке взлома ее аккаунта в телеграме

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

 

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила, что ее телеграм-аккаунт пытались взломать, об этом она сообщила в твиттере. 

Соболь рассказала «Новой газете» о попытках взлома ее аккаунтах в социальных сетях — фейсбуке и «ВКонтакте». По ее словам, это продолжается в течение недели. Соболь также сообщила, что были попытки взлома аккаунтов координаторов сборщиков подписей за ее выдвижение. 

«У них "контакты", соответственно, открыты, они общаются с большим количеством людей, потому что координируют непосредственно сборшиков подписей и в другой политической деятельности они сейчас не участвуют», — сказала она. 

«Я могу связать [произошедшее] только со своей предвыборной кампанией в Московскую городскую думу, с активным противостоянием "Единой России" и мэрии Москвы ведению моей кампании как независимого кандидата», — добавила Соболь.  

Ранее неизвестные напали на сборщиков подписей за Соболь и облили их фекалиями. Председатель редакционного совета «Новой» Дмитрий Муратов обращался к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК). На следующий день в МВД сообщили о задержании трех человек, на которых составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). 

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Соболь выдвигается в 43-м избирательном округе Москвы — там же, где и, в частности, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. 

Теги:
взлом, мосгордума, соболь, em
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