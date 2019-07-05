Любовь Соболь сообщила о попытке взлома ее аккаунта в телеграме

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила, что ее телеграм-аккаунт пытались взломать, об этом она сообщила в твиттере.

«Похорошевшие» выборы при Сергее Семёновиче @MosSobyanin — это когда ночью пытаются сломать соцсети твоего координатора сборщиков подписей, а также сделали дубль моей симкарты и пытались зайти в мой телеграм после перехвата смс pic.twitter.com/CYtcOLuJyU — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 5, 2019

Соболь рассказала «Новой газете» о попытках взлома ее аккаунтах в социальных сетях — фейсбуке и «ВКонтакте». По ее словам, это продолжается в течение недели. Соболь также сообщила, что были попытки взлома аккаунтов координаторов сборщиков подписей за ее выдвижение.

«У них "контакты", соответственно, открыты, они общаются с большим количеством людей, потому что координируют непосредственно сборшиков подписей и в другой политической деятельности они сейчас не участвуют», — сказала она.

«Я могу связать [произошедшее] только со своей предвыборной кампанией в Московскую городскую думу, с активным противостоянием "Единой России" и мэрии Москвы ведению моей кампании как независимого кандидата», — добавила Соболь.

Ранее неизвестные напали на сборщиков подписей за Соболь и облили их фекалиями. Председатель редакционного совета «Новой» Дмитрий Муратов обращался к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК). На следующий день в МВД сообщили о задержании трех человек, на которых составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Соболь выдвигается в 43-м избирательном округе Москвы — там же, где и, в частности, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.