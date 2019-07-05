РБК: в Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ по подозрению в крупном хищении

В Москве задержали шестерых сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению в крупном хищении (ст. 159 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников.

Среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

По информации одного из собеседников издания, их заподозрили в хищении 140 млн рублей в банке, название которого не уточняется. Другой источник сообщил о сумме в 170 млн рублей.

Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, рассказал, что задержанные неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денег.

В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка, отмечает РБК. Ранее в структуре рассказали о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Подробности следственных мероприятий не сообщались.

В конце апреля были задержаны глава второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и два его бывших подчиненных. При обыске у него изъяли 12 млрд рублей. Черкалину предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки.

По версии следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ потребовали у бизнесмена Сергея Гляделкина долю в его бизнесе на 490 млн рублей. За это фигуранты дела пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестпроектов бизнесмена.