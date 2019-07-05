Власти Дагестана отклонили все заявки на акции в поддержку арестованного журналиста «Черновика»

Власти Дагестана отказались согласовать более семи акций в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Об этом «Новой» сообщил учредитель издания Магди Камалов, один из организаторов митингов.

Коллеги и близкие подавали в Минюст заявки на проведение в Махачкале 13-14 июля пяти митингов и двух демонстраций. В уведомлениях были указаны разные места и время мероприятий, чтобы властям было сложнее обосновать отказ.

Минюст не согласовал митинги, объяснив это тем, что заявленные площадки либо не подходят для проведения акций, либо будут заняты другими мероприятиями. В одном случае Минюст заявил, что уведомление подали несвоевременно.

По словам Камалова, организаторы намерены подавать новые заявки и добиваться согласования мероприятий. Учредитель «Черновика» подчеркнул, что заявители акций уже обратились за помощью к главе Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову.

Федотов подписал обращения к генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой взять расследование дела Гаджиева под личный контроль.

Ранее суд в Махачкале не удовлетворил два иска организаторов митинга в поддержку Гаджиева к Минюсту, передает «Кавказский узел». Заявители требовали признать незаконными отказы ведомства в согласовании акций. Таким образом, всего власти республики отклонили уже девять подобных уведомлений.

Редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева арестовали 18 июня по делу о финансировании терроризма. Следствие считает, что он вместе с десятью фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги местному проповеднику, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещена в России и признана террористической). Сотрудники «Черновика» считают эти обвинения нападками на свободу прессы.