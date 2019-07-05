Судья пообещала прислать по почте решения по делам задержанных на марше 12 июня. Она провела заседание, пока те сидели в коридоре

Судья Головинского районного суда Москвы Лилия Винедиктова провела заседания по административным делам трех задержанных на марше 12 июня в их отсутствие и пообещала прислать решения по почте. Все это время они сидели в коридоре рядом с залом суда вместе с защитником.

«Мы все пришли заранее, это отражено в журнале. Сидели около кабинета в полупустом коридоре. Она проходила мимо нас много раз, судов у нее сегодня особо не было.

Потом надела мантию, вышла к нам и сказала: “Чего вы здесь все сидите? Давайте домой. Я решения пришлю вам по почте”», — сообщил «Новой газете» защитник Константин Бойков.

Одному из подзащитных удалось пройти в кабинет помощника судьи: «Ему сказали, что у него штраф 10 тысяч рублей и что нас не было, мы все якобы опоздали, поэтому судья провела заседание без нас», — рассказал адвокат. О решении по поводу двух других задержанных на марше ему узнать не удалось.

Матвея Матвеева, Сергея Бардина и Дмитрия Котлякова задержали во время несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. На них составили протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (создание помех движению пешеходов).

Накануне Винедиктова вынесла другое решение по поводу задержанных на марше: она оправдала троих человек, поскольку «критически отнеслась» к пояснениям полицейских, которые выступали на суде в качестве свидетелей. По ее мнению, они «могли ошибаться, учитывая многочисленность задержаний».