Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 22 человек

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

В настоящее время Мутко находится с рабочей поездкой в регионе. Всего, отметил он, по предварительным данным, разрушены или не подлежат восстановлению 3,5 тысячи домов в Иркутской области. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что застрахованных домов «чрезвычайно мало».

Губернатор сказал, что необходимо расслелить людей, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, их оборудовали в том числе в школах и интернатах.

Левченко сказал, что до 1 сентября размещенным там найдут съемное жилье. Глава Иркутской области объяснил, что сейчас на каждого человека, находящегося в ПВР, выделяют 800 рублей в сутки. По его словам, этих денег должно хватить на съемное жилье в том числе в Нижнеудинске и Тулуне.

В ликвидации и расселении населенных пунктов, пострадавших от наводнения, потребности нет. Жители хотят остаться в тех населенных пунктах, в которых они живут, а новые дома для них построят в течение года, пообещал губернатор. Левченко добавил, что людям будет предоставлен выбор: либо они получат сертификаты на квартиру в городе, либо деньги на строительство нового дома.

Мутко уточнил, что от наводнения пострадали в общей сложности почти 33 тысячи граждан в 103 населенных пунктах. Властям предстоит восстановить 96 инфраструктурных объектов.

Также Мутко призвал жителей не беспокоиться по поводу дамбы в городе Тулуне, которая оказалась не рассчитана на уровень и напор воды, однако не сломалась.

Левченко также рассказал, что 23 тысячи человек получили выплаты по 10 тысяч рублей, семьям четырех погибших выплатили по 1 млн рублей. Левченко сообщил, что в 9:00 6 июля в Тулуне пустят техническую воду.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Пропавшими без вести остаются 13 человек. Предварительный ущерб от наводнения оценили в 29 млрд рублей. В области действует режим ЧС и установлен особый уровень реагирования.