Задержанным по подозрению в госизмене оказался помощник полпреда президента в Уральском округе

обновление 16:11 Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева по делу о госизмене до 4 сентября, сообщает ТАСС.

Задержанный накануне по подозрению в госизмене Александр Воробьев оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

«Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос судьи о месте работы.

Александр Воробьев на заседании суда. Фото: РИА Новости

Заседание проходит в Лефортовском суде Москвы. Обвинение просит арестовать Воробьева. Он находится в клетке суда в маске. Подозреваемый попросил предоставить ему материалы дела для ознакомления.

Воробьева назначили помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. Воробьев отмечен благодарственным письмом президента России.

Лефоровский суд Москвы 2 июля арестовал Сергея Петушкова, также подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК). О деталях дела ничего не известно, поскольку оно маркировано грифом «секретно».