Мединский уволил директора ярославского драмтеатра после конфликта с худруком

Министр культуры России Владимир Мединский уволил Алексея Туркалова с поста директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, передает ТАСС.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю Евгению Марчелли объявлен выговор», — сказал Мединский.

После этого, как передает РИА Новости, Марчелли также написал заявление об уходе.

2 июля стало известно, что труппа Волковского театра отправила министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой уволить директора Алексея Туркалова. Он возглавил театр после того, как прежний руководитель Юрий Итин оказался подозреваемым по делу «Седьмой студии».

«Практически с первых дней его работы сложилась конфликтная ситуация между ним и художественным руководителем, который уже на протяжении десяти лет возглавляет театр — Евгением Жозефовичем Марчелли. На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу», — говорилось в письме, которое подписали более 50 человек.

Как пишет «Яркуб», 4 июля труппа пришла на встречу с директором театра Туркалова в футболках с портретом худрука Марчелли и надписью «Марчелли за искусство! Мы за Марчелли!!! #этомойхудрук».

После скандала Минкульт обещал разобраться в сложившейся ситуации.

В марте этого года Владимир Мединский объявил о решении объединить два старейших драматических театра —Александринский театр в Петербурге и Волковский театр в Ярославле. Марчелли и худрук Александринки Валерий Фокин выступали за объединение, директор ярославского театра Алексей Туркалов — против. После скандала премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил объединение театров.