Пятерых сотрудников ФСБ отправили под стражу по делу о разбое, двоих — под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по делу о разбое в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК), сообщили ТАСС в суде.

О задержании сотрудников ФСБ ходатайствовало следствие.

Ранее сообщалось о задержании шести сотрудников ведомства. «Ведомости» и РБК отмечали, что их задержали накануне. Собеседник издания утверждал, что 10 июня сотрудники ФСБ напали на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн рублей для их внесения на депозит. Предположительно, они действовали по наводке сотрудника банка. Источник «Ведомостей» уточнил, что сотрудники ФСБ отобрали эти деньги, сославшись на то, что это «черный нал», и поделили между собой и сотрудником банка.

По данным источников «Новой газеты», задерживать сотрудников ФСБ начали еще во вторник, 2 июля. Все они также могут быть причастны в хищениию более 100 млн рублей, которые бесследно пропали во время обыска у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД, полковника Дмитрия Захарченко несколько лет назад.

По предварительным данным, среди задержанных – сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К».