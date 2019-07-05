Студентов, обучавшихся за рубежом на российские гранты и не вернувшихся в страну, освободили от штрафов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене штрафов для российских студентов, которые уехали на обучение за рубеж по государственным грантам и не вернулись в Россию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получение грантов на обучение за рубежом российскими студентами устанавливается указом «О мерах по укреплению кадрового потенциала РФ» от 2013 года. В нем говорится, что студенты, получившие гранты на обучение за рубежом и уехавшие учиться в иностранные вузы, после их окончания должны вернуться и устроиться на работу в организацию на территории России в соответствии с полученной квалификацией.

Раньше, если студент уезжал на обучение по гранту в зарубежный вуз и не возвращался в Россию, он должен был заплатить штраф, равнявшийся двукратному размеру гранта, а также возместить стоимость обучения. Указом студенты освобождаются от штрафа. Если они не вернутся в Россию, то должны будут возместить только средства, потраченные на обучение.