Предполагаемого члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии за теракты в Северной Осетии

Северо-кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам колонии строгого режима Аслана Яндиева, предполагаемого члена террористической банды Шамиля Басаева. Защита намерена обжаловать решение суда.

Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия), ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 205 УК (убийство).

По версии следствия, в период с 2004-го по 2005-й год Яндиев вступил в вооруженную группу, задачи которой были совершение терактов и убийство мирных граждан на территории Северной Осетии.

Целью участников банды было «насильственное отторжение Чеченской Республики и других субъектов Северо-Кавказского региона от Российской Федерации и создание “Исламского государства” (организация признана террористической и запрещена в России)».

Следователи установили, что с декабря 2005-го по июль 2006-го года участники банды установили 11 взрывных устройств во Владикавказе вблизи учебных учреждений и организаций. В результате терактов погибли три человека, еще 35 — пострадали.

Как пишет Интерфакс, Яндиеву удалось бежать из России, его задержали в 2011 году в Словакии, после чего, в июле 2018 года, экстрадировали на родину. В ФСБ тогда называли его членом банды Басаева.