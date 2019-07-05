Жительницу Забайкалья с протезами ног осудили за убийство мужа, который избивал ее и ребенка

Забайкальский районный суд приговорил к полутора годам ограничения свободы местную жительницу с протезами ног за убийство мужа при попытке защитить себя и ребенка от избиения. Об этом говорится на сайте суда.

Апелляционная инстанция признала Ларису Кошель виновной в убийстве с превышением пределов необходимой самообороны (ч. 1 ст. 108 УК). В апреле Карымский районный суд первой инстанции приговаривал ее к 8,5 годам колонии по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). При этом прокуратура требовала ужесточить наказание, поскольку женщина в момент преступления была пьяна.

По версии суда, Кошель, инвалид второй группы, систематически подвергалась насилию со стороны мужа. 7 января он, будучи пьяным, оскорблял и унижал жену, избивал ее и их пятилетнего сына. В тот день Кошель дважды вызывала полицейских, но не уточняется, что сделали силовики. В результате мужчина опять напал на жену с ребенком, угрожая убийством. Кошель дважды ударила мужа ножом, но он снова напал на них с сыном. Тогда женщина продолжила бить его, пока мужчина не умер.

Апелляционная инстанция постановила, что Кошель не могла уклониться от нападения и ее действия были обусловлены обороной, пределы которой она превысила.