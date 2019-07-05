Суд в Польше решил экстрадировать в Россию совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Суд в Польше решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора компании-владельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело Вишневского передано польскому министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции. Ранее в марте его арестовали в Польше по запросу российских властей.

Вишневского подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).

Пожар «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы.

В мае в Кемерове начались судебные слушание по делу о пожаре в «Зимней вишне». На скамье подсудимых семь обвиняемых. Потерпевшими были признаны более 450 человек, из которых 83 — родственники погибших.