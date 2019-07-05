В Ливии арестовали двоих россиян за попытку вмешаться в выборы. Их связывают с бизнесменом Пригожиным

Ливийские спецслужбы арестовали двух россиян по обвинению в попытке вмешаться в выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы прокуратуры страны.

В них говорится, что россияне пытались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саиф аль-Исламом — возможным кандидатом в президенты страны.

Информация с изъятых при обысках устройств говорит о том, что они работали на компанию, которая занимается вмешательством в выборы в нескольких африканских странах, отмечает агентство. Еще один подозреваемый по этому делу гражданин России покинул Ливию.

Как выяснило издание «Проект», одним из задержанных является политтехнолог Максим Шугалей. Он, по данным журналистов, активно участвовал в так называемой «африканской кампании», организованной структурами петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, и работал на выборах президента Мадагаскара в 2018 году.

Bloomberg пишет, что российские власти на запрос не ответили.

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