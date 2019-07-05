Избирком в Петербурге прислал почтой документы кандидатам в мундепы от «Яблока», без которых отказал им в регистрации

Кандидаты в муниципальные депутаты в Петербурге от «Яблока» получили присланные им по почте выписки из протоколов конференции из ИКМО «Введенский», которая ранее отказала им в регистрации из-за отсутствия этого документа, сообщил руководитель муниципальной кампании «Яблока» Максим Кац.

Кандидатам с Петроградки пришли письма из избирательной комиссии. В них документ, из-за отсутствия которого им отказали в регистрации



Видел всяких жуликов, но таких наглых не встречал давно pic.twitter.com/rEP93LYxkN — Максим Кац (@max_katz) July 5, 2019

В присланной корреспонденции есть подтверждение о принятии документов, и в нем указано, что комиссия получила выписку из протокола конференции партии. Тем не менее, выписки отправили кандидатам обратно «Почтой России», а в регистрации отказали из-за отсутствия этого документа.

О проблемах с регистрацией представителей «Яблока» в ИКМО «Введенский» ранее сообщал депутат ЗакСа Борис Вишневский. По его словам, там пытались вернуть кандидатам решения конференции об их выдвижении до заседания комиссии.

Также отказываются регистрировать кандидатов от «Яблока» в ИКМО «Сосновское», сообщил Вишневский. Причинами стали якобы нечитаемые файлы на принесенных кандидатами флешками и отсутствие сведений о судимости в заявлениях о согласии баллотироваться. По закону о выборах, отметил Вишневский, указывать сведения о судимости нужно только при ее наличии – действующей, снятой или погашенной.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября, параллельно с выборами губернатора. Кандидаты жалуются на большое количество нарушений в работе избиркомов муниципалитетов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «безобразием» и допустила возможность отмены муниципальных выборов в городе. Однако после этого представители ЦИК проверили 60 из 109 муниципалитетов Петербурга и заявили, что не нашли там серьезных нарушений.