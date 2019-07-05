В Петербурге прекратили дело о поджоге офисов ФАН и НТВ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил прекратить уголовное дело о поджоге офисов НТВ и «Федерального агентства новостей» (ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Фигурантам дела, водителям Василию Кирсанову и Игорю Васильеву, назначили штраф в размере 35 тысяч рублей, шеф-редактору «Вкризис.ру» Вадиму Лифшицу — 25 тысяч рублей, учредителю этого издания Аркадию Орлову — 20 тысяч рублей.

Первые два обвиняемых в порче имущества (ст. 167 УК) проходили по делу как главные поджигатели, Орлова посчитали спонсором преступления, а Лифшица — заказчиком. Последний взял на себя возмещение ущерба редакциям.

Оба инцидента произошли осенью прошлого года. 9 октября один из фигурантов дела бросил камень в окно ФАН в бизнес-центре «Ильич» на Белоостровской улице, вылил бензин и бросил охотничью спичку. 10 ноября во входную дверь редакции НТВ бросили «коктейль Молотова».

Агентство ФАН связывают с «фабрикой троллей», которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, и бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют спонсором «ЧВК Вагнера». По одной из версий, попыткой поджога могли стать репортажи СМИ.