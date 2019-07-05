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Власти Петербурга выплатят по миллиону рублей семьям погибших подводников

Общество

«Новая в Петербурге»Новая газета

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Правительство Петербурга выплатит по миллиону рублей семьям погибших в Баренцевом море моряков-подводников, сообщили в Смольном.

Постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Деньги будут выделены из резервного фонда городского правительства. 

14 моряков-подводников погибли при аварии на глубоководном аппарате АС-31 1 июля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной трагедии считается пожар в аккумуляторном отсеке. 

Погибшие моряки служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Дата похорон неизвестна, погибших похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище, рядом с экипажем подводной лодки «Курск».

Теги:
трагедия, лошарик, моряки
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