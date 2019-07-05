Финляндия дала убежище псковскому барду, обвиняемому в призывах к экстремизму

Финляндия предоставила политическое убежище и вид на жительство музыканту из Псковской области Борису Яковлеву, которого в России заочно обвиняют в экстремизме за посты во «ВКонтакте». Об этом он рассказал «Радио Свобода».

Яковлев уже два года жил в лагере для беженцев в Хельсинки, и власти страны, по его словам, «поняли, что мне реально грозит опасность в России. Это была бы тюрьма со всеми вытекающими, вплоть до унижений, пыток».

Дело на него завели в марте 2017 года, а спустя полгода псковский суд заочно арестовал его. Его обвинили в призывах к экстремизму в 27 постах в соцсети (ч. 2 ст. 280 УК), среди которых были тексты его песен «Про выборы», «Мы свой лимит на революции уже исчерпали...», «Над головою карлика...», «Мне вот интересно...», «Читая новостную ленту...».