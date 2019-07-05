Роскомнадзор составил протокол на Google за сохранение в выдаче трети запрещенных сайтов

Роскомнадзор составил протокол на Google за то, что компания сохраняет в поисковой выдачи около трети ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На выборочную фильтрацию поисковой выдачи Google обратили внимание после проверки в мае. «Фильтрация.. осуществляется в пределах 70% — они достигли почти 80%, а потом расслабились. Надеюсь, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации до почти 100%, и их не придется штрафовать», — говорил в июле глава ведомства Александр Жаров.

Это второй протокол в отношении корпорации за неполную фильтрацию запрещенного в России контента — в декабре Google оштрафовали за это на 500 тыс. рублей. Максимальный штраф по статье составляет 700 тыс. рублей. После этого корпорация начала фильтровать запрещенный контент, однако не в полном объеме.