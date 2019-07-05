В Москве арестовали основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.

Его адвокат рассказал Forbes, что бизнесмена арестовали за сделки 2012 года: якобы он ввел вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым «Домашние деньги» не смогли расплатиться. Сумму хищений, которые вменяются его подзащитному, адвокат назвать не смог. Сам Бернштам, по его словам, вину не признает.

«Домашние деньги» были созданы в 2007 году и вошли в реестре микрофинансовых организаций в 2011 году. По оценкам самой компании, ее доля в сегменте микрозаймов физлицам доходила до 24%, однако к концу 2017 года резко сократилась.

В августе 2018 года ЦБ исключил ее из реестра, а самого Бернштама внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. В феврале суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов, рассмотрение дела о его банкротстве было назначено на 9 июля.