Второе дело о «высшем положении в преступной иерархии» завели на грузинского вора в законе

Полиция возбудила второе уголовное дело по новой уголовное статье для криминальных авторитетов против Джумбера (Бончо) Байрамиди (ст. 210.1 УК), сообщила пресс-служба МВД.

По словам полицейских, они получили сведения, что уже обвиняемый в вымогательстве Байрамиди «занимает высшее положение в преступной иерархии». Какого рода доказательства этому они собрали, в МВД не уточнили.

По данным СМИ, в настоящий момент он проживает в Греции, а в феврале был заочно арестован судом в Москве и объявлен в международный розыск. По версии следствия, ему предназначались деньги, которые вымогали у подследственных в СИЗО в подмосковной Кашире.

Отдельная статья за «занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в апреле, она предполагает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. Первое уголовное дело по ней завели спустя месяц в Томске в отношении криминального авторитета Коли Томского (Николая Кузьмичева).