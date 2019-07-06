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На юге Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

Общество

 

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте Сейсмологической службы США. 

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 202 км от Лос-Анжелеса, недалеко от города Риджкрест. О пострадавших не сообщается. В результате землетрясения был причинен ущерб некоторым зданиям, отмечает Reuters.

С 4 июля, когда произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано около 1,4 тысячи подземных толчков, 17 из них имели магнитуду 4 и выше, рассказали местные сейсмологи NBC News. 

До этого землетрясение схожей силы произошло на юге штата в 1999 году, пострадавших в результате него не было. 

Теги:
землетрясение, калифорния, em
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