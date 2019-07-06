На юге Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте Сейсмологической службы США.

A 7.1 magnitude earthquake has shaken southern California. The latest on this major earthquake: https://t.co/o9R8FDl0w5 pic.twitter.com/WMWbMdipKP — The Weather Channel (@weatherchannel) July 6, 2019

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 202 км от Лос-Анжелеса, недалеко от города Риджкрест. О пострадавших не сообщается. В результате землетрясения был причинен ущерб некоторым зданиям, отмечает Reuters.

С 4 июля, когда произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано около 1,4 тысячи подземных толчков, 17 из них имели магнитуду 4 и выше, рассказали местные сейсмологи NBC News.

До этого землетрясение схожей силы произошло на юге штата в 1999 году, пострадавших в результате него не было.