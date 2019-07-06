Экс-главу «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя АО «Тольяттиазот» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на сумму в более чем 550 млн долларов, сообщает Интерфакс.

Сына Махлая и основного бенефициара «Тольятттиазота» Сергея Махлая, а также владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви приговорили к такому же сроку. Бывший гендиректор «Тольятттиазота» Евгений Королев и директор швейцарской Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт получили по 8,5 лет колонии.

Все обвиняемые по делу в настоящее время находятся за границей, ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Также каждому фигуранту дела назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против руководства «Тольятиазота» было возбуждено в 2012 году. Следствие считает, что в 2008-2011 годах в компании создали схему, при которой она экспортировала аммиак и карбамид по заниженным ценам аффилированным с акционерами предприятиям Nitrochem Distribution и Ameropa.