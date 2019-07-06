Минкомсвязи подготовило законопроект для создания российского конкурента «Википедии»

Минкомсвязи разработало законопроект, предполагающий утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов, на него обратил внимание РБК.

Предполагается, что средства на создание и функционирование портала будут выделяться из федерального бюджета. В 2016 году о проекте рассказывал занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый. Он уточнял, что проект должен стать альтернативным источником энциклопедической информации для россиян.

Средства в рамках создания портала планируют тратить, в частности на подписку на справочную литературу, периодику и платные интернет-ресурсы, а также съемки в учреждениях культуры и использование архивных материалов. В документе не сказано, сколько средств на это понадобится.

Распоряжение правительства о создании российского аналога «Википедии» было подписано в 2016 году. Рабочую группу возглавил на тот момент вице-премьер Сергей Приходько.