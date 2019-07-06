Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 400 человек

Замминистра МЧС Павел Барышев сообщил, что число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области достигло 410 человек, передает ТАСС.

Барышев отметил, что 2165 человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Вице-премьер Виталий Мутко, который в настоящее время находится в регионе, отметил, что на строительство и восстановление объектов в области потребуется порядка 28 млрд рублей. Он уточнил, что вопросами восстановления пострадавшего от паводка жилья займется рабочая группа, которую возглавит замминистра строительства.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что на ликвидацию последствий паводка понадобится более 31,2 млрд рублей. Из них 400 млн рублей планируют потратить на ремонт многоквартирных домов, а более 12,6 млрд рублей – на восстановление инфраструктуры.

По факту мародерства в регионе возбуждено шесть уголовных дел о краже (ст. 158 УК), пять человек задержаны. За прошедшую неделю полиция зарегистрировала 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций в Иркутской области.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за ливней. По последним данным, 22 человека погибли, 15 числятся пропавшими без вести. В области действует режим ЧС и установлен особый уровень реагирования.