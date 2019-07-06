В Москве задержали еще одного подозреваемого в грабеже с отравлением

В Москве задержали таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира и краже у него банковской карты. Об этом сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый – 58-летний житель Армении, живущий в Подмосковье. На него вышли после того, как в одну из больниц попал мужчина с признаками отравления неизвестным веществом. Он почувствовал недомогание после того, как выпил воды, которую ему предложил водитель такси, а после – обнаружил, что у него пропала банковская карта, и с нее списали 16 тысяч рублей.

Впоследствии полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК).

Напомним, в конце июня в Москве задержали Мурата Сабанова, обвиняемого в массовых отравлениях в центре Москвы. Против него возбуждено семь уголовных дел, в том числе о разбое (ст. 162 УК), грабеже (ст. 161 УК) и краже (ст. 158 УК). В настоящее время он находится под арестом. Также в конце июня в Москве арестовали жителя Твери по подозрению в серии отравлений.