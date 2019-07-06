РБК: внук генерала из Академии ФСБ оказался в числе подозреваемых по делу о разбое

В числе арестованных накануне сотрудников ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ведомства Александр Карелин. Об этом сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил знакомый с ходом расследования собеседник.

Карелин является офицером управления «К» ФСБ. Накануне Московский гарнизонный военный суд отправил под арест пятерых сотрудников ведомства и еще двоих – под домашний арест по делу о разбое в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). До этого сообщалось о задержании шести сотрудников ведомства, двое из которых – из управления «К». Их имена не назывались. Среди задержанных также есть сотрудник налоговой службы и гражданские лица, утверждает один из собеседников РБК.

По данным СМИ, 10 июня сотрудники ФСБ напали на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн рублей для их внесения на депозит. Предположительно, они действовали по наводке сотрудника банка.

Сотрудников ФСБ также проверяют на причастность к организованному преступному сообществу (ст. 210 УК), мошенничеству (ст. 159 УК) и превышению должностных полномочий (ст. 286 УК), а также на участие в серии похожих разбойных нападений, уточняет РБК.