Оппозиционные кандидаты рассказали о сборе подписей для участия в выборах в Мосгордуму

Ряд оппозиционных кандидатов смогли собрать необходимое для выдвижения в Мосгордуму количество подписей. Об этом они рассказали РБК.

О сборе подписей «с запасом» сообщили самовыдвиженцы, бывшие депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий и Геннадий Гудковы, член команды Гудкова Александр Соловьев, лидер молодежного крыла ПАРНАС Михаил Конев, а также бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин, который выдвигается от партии «Родина». Они сказали, что собранные подписи требуют проверки, и из них будут отбирать лучшие.

Нужное количество подписей также смогли собрать восемь кандидатов от «Яблока», сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале. Среди них — член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин и экс-депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.

О сборе достаточного количества подписей также рассказали РБК три представителя команды политика Алексея Навального — юристы Любовь Соболь и Иван Жданов, а также экономист Владимир Милов. Соболь отметила, что пришлось тщательно проверять собранные за нее подписи. Жданов же сказал, что «критических нарушений не было», а Милов рассказал о «больших проблемах с допуском в подъезды».

При этом ряд кандидатов собрать необходимые подписи не успевают. В частности, это член команды Гудкова Павел Ярилин и бывший сторонник Навального Виталий Серуканов, а также представитель «Яблока» Юлия Щербакова. Экс-журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев сообщил РБК, что ему удалось собрать 3,1 тысячи подписей из необходимых 5 тысяч, но его «штаб до сих пор работает вместе со сборщиками».

Напомним, 6 июля – последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму. Решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять в течение десяти дней. Сами выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.