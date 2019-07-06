Топливный союз предложил использовать запасы Росрезерва для снижения цен на бензин на Дальнем Востоке
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша направил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке в Дальневосточном федеральном округе.Об этом говорится в письме главы РТС, сообщает РБК.
Всего Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке, среди них — продажа части запасов Росрезерва на публичных торгах.
Помимо этого, глава РТС предложил увеличить нормативы для продаж топлива на биржевых торгах для Комсомольского НПЗ «Роснефти» и Хабаровского НПЗ «Нефтегазхолдинга» — двух предприятий, которые работают в настоящее время в ДФО. Также он считает, что нужно продлить для Дальнего Востока действие соглашения нефтяных предприятий с правительством о сдерживании цен на бензин.
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков в разговоре с РБК отметил, что в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92. В ФАС и Росрезерве на запросы РБК не ответили.
Напомним, после прекращения действия соглашения между нефтяниками и правительством, по данным Московской топливной ассоциации, цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1-14 копеек за литр. Средний рост цен по России составил 4-6 копеек. Дизель при этом подорожал на 3 копейки.
Однако вице-премьер Дмитрий Козак тогда заявил, что ситуация на рынке топлива в целом стабильна, а премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал наказывать нефтяные компании за завышение цен на бензин.