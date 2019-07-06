В Москве во время одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян задержали четверых человек. Обновлено
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15:19 Полицейские задержали еще двух участников контракции из «Мужского государства», передает корреспондент «Новой».
В Москве на Болотной площади задержали Валентину Лузанову, стоявшую в одиночном пикете в поддержку сестер Хачатурян, и представителя «Мужского государства», который вышел со своим плакатом. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По ее словам, участницы одиночных пикетов проводили их по очереди, в это время к Лузановой подошли члены движения «Мужское государство». Один из них встал рядом со своим плакатом.
По данным издания Baza, участника «Мужского государства» зовут Дмитрий Крупнов. Обоих задержанных увезли в отделение полиции по району Якиманка.
Напомним, трем сестрам — Марии, Крестине и Ангелине запрещено совершать определенные действия, так как они обвиняются в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Сторона защиты утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сестры рассказывали, что он регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца.
6 июля в центре Москвы планировали провести марш в поддержку сестер Хачатурян, однако мэрия столицы его не согласовала.