В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

14 подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает РИА Новости.

Их решили похоронить рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск» в 2000-м году.

В церемонии похорон участвовали представители командования Военно-морского флота и городских властей, а также родственники погибших подводников. Церемония прощания с моряками прошла в закрытом режиме.

Напомним, 14 моряков-подводников погибли при аварии на глубоководном аппарате АС-31 1 июля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, основной причиной трагедии считается пожар в аккумуляторном отсеке.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил четырем погибшим морякам звание Героя России, остальных — наградил орденом Мужества.