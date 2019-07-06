МИД назвал «голосом прошлого» концепцию США о «противодействии влиянию Кремля»

Министерство иностранных дел назвало «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии российскому влиянию, которую накануне представил глава Агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин.

В российском МИДе посчитали документ «насаждением русофобии» в мире, особенно в соседних странах, с целью «заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ». «В Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В американской концепции, которую Грин презентовал в Париже перед представителями стран «Большой семерки», говорилось о плане помощи правительству и гражданскому обществу в странах, которые Россия «пытается отделить от США». Помимо поддержки их демократических институтов, США также предлагали партнерам снизить зависимость от российских источников энергии.