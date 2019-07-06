Бывшего главу Махачкалы оштрафовали за покровительство частной компании на госзакупках

Советский райсуд Махачкалы 5 июля оштрафовал на 200 тыс. рублей бывшего врио главы администрации города Абусупьяна Гасанова по делу о превышении полномочий, сообщил «Коммерсант». Поскольку чиновник признал вину и возместил ущерб, дело рассматривалось в особом порядке.

Во время проведения электронного аукциона на ремонт автодорог и улиц в марте прошлого года он дал указание начальнику управления ЖКХ оставить только одну фирму, научно-производственное объединение «Дормост», хотя предложение другого участника было дешевле на 35 млн рублей.

Гасанов возглавил Махачкалу в январе прошлого года после ареста его предшественника Мусы Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участков. Гасанова задержали в ноябре после обысков и поместили под домашний арест. Уголовные преследования высокопоставленных чиновников Дагестана начались после назначения главой региона Владимира Васильева осенью 2017 года.