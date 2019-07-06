Минтранс дал Шереметьево полтора месяца на устранение сбоев с выдачей багажа

Министерство транспорта ожидает «локального улучшения» ситуации с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево к концу июля, а полной ее стабилизации — к 15 августа, заявил глава министерства Евгений Дитрих.

По его словам, сейчас руководство аэропорта для снижения нагрузок начало перераспределять рейсы в периоды пиковых нагрузок с 18 до 20 часов в менее загруженные терминалы. Там также планируют взять на работу еще 400 человек для полной комплектации штата.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Его гендиректор Михаил Василенко объяснял это «изменениями технологических процессов», а СМИ — нехваткой грузчиков, к которой привело сокращение зарплат.

Сбои повторились в конце июня, когда, как сообщали СМИ, по назначению не были отправлены около девяти тысяч единиц багажа, что привело к очередям на регистрацию и выдачу багажа. Пресс-служба аэропорта объясняла это погодными условиями. В начале июля нескольких сотрудников обслуживающей Шереметьево компании уволили после проверки транспортной прокуратуры.