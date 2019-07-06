Крымский активист Балух прекратил голодовку в колонии после допуска к нему украинского консула

Крымский активист Владимир Балух 5 июля прекратил голодовку в тверской колонии №4 под Торжком, сообщила врио министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Он сделал это после того, как к нему допустили украинского консула, – в мае делать это руководство колонии отказывалось, считая Балуха гражданином России. Сам активист после аннексии Крыма за новым паспортом не обращался и был осужден на полуострове как украинский гражданин, отметила «Крымская правозащитная группа».

Сотрудники ФСИН также выполнили и другие его требования – несколько дней назад вернули ему псалтырь и предоставили теплые вещи, рассказала тверской омбудсмен Надежда Егорова журналистке Виктории Ивлевой.

Балух начал сухую голодовку 27 июня, за несколько дней до этого его перевели в штрафной изолятор. Всего с момента этапирования в тверскую колонию в марте он провел в ШИЗО около двух месяцев, а в мае после попадания туда его помещали в тюремную больницу.

Владимир Балух был задержан в декабре 2016 года по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Впоследствии его также обвинили в дестабилизации работы следственного изолятора и приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии, в условно-досрочном освобождении ему было отказано. «Мемориал» связывал его преследование с проукраинскими взглядами и признавал политзаключенным.